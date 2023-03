LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: Dal Molin e Simonelli in finale nei 60m ostacoli! (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:44 Nella seconda semifinale per l’Italia ci sarà Hassane Fofana. 08:42 Errori a 1.91m nell’alto per Lake, Tabashnyk, Topic e Stanciu. 08:40 DAL Molin E Simonelli IN finale! Terza e quarta posizione per i due azzurri, che hanno chiuso rispettivamente in 7”62 e 7”74! 08:38 I primi 4 di ogni semifinale voleranno in finale. 08:37 E’ il momento delle semifinali dei 60m ostacoli maschili, nella prima troveremo in pista Paolo Dal Molin e Lorenzo Ndele Simonelli per l’Italia! 08:36 Angelina Topic si riprende e supera 1.86m al secondo tentativo. Tutte e 8 le finaliste passano a 1.91m, a questa misura potrebbero iniziare a fioccare i primi errori. 08:35 Secondo salto da 7.85m per ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:44 Nella seconda semiper l’Italia ci sarà Hassane Fofana. 08:42 Errori a 1.91m nell’alto per Lake, Tabashnyk, Topic e Stanciu. 08:40 DALIN! Terza e quarta posizione per i due azzurri, che hanno chiuso rispettivamente in 7”62 e 7”74! 08:38 I primi 4 di ogni semivoleranno in. 08:37 E’ il momento delle semifinali dei 60m ostacoli maschili, nella prima troveremo in pista Paolo Dale Lorenzo Ndeleper l’Italia! 08:36 Angelina Topic si riprende e supera 1.86m al secondo tentativo. Tutte e 8 le finaliste passano a 1.91m, a questa misura potrebbero iniziare a fioccare i primi errori. 08:35 Secondo salto da 7.85m per ...

