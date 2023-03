LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: Dal Molin e Simonelli in finale nei 60m ostacoli, pomeriggio ricco per l’Italia! (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.26 Eliminati Manuel Eitel e Jorge Urena. Si passa ai 5.00m, misura già più competitiva. 10.23 Sander Skotheim supera 4.90m alla seconda prova e tiene viva la lotta per l’oro. 10:20 4.90m al primo tentativo invece per Risto Lillemets. 10:17 Sbaglia anche Skotheim, il norvegese deve difendersi. 10:14 Nel frattempo ha deciso di passare DIRETTAmente a 5.00m anche Nilsson. 10:11 Errori a 4.90m per Eitel e Urena. 10:08 Kazmirek e Kopecky decidono di passare 4.90m e andare DIRETTAmente a 5.00m. 10:05 Eliminato invece Tim Novak, il tedesco chiude con 819 punti. 10:02 Terza prova buona anche per Manuel Eitel, SB per lui. 09:59 Jorge Urena supera 4.80m col brivido al terzo tentativo. 09:56 Vi ricordiamo che Kevin Mayer, favorito tecnico, entrerà in gara a 5.10m. 09:53 Superano 4.80m ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.26 Eliminati Manuel Eitel e Jorge Urena. Si passa ai 5.00m, misura già più competitiva. 10.23 Sander Skotheim supera 4.90m alla seconda prova e tiene viva la lotta per l’oro. 10:20 4.90m al primo tentativo invece per Risto Lillemets. 10:17 Sbaglia anche Skotheim, il norvegese deve difendersi. 10:14 Nel frattempo ha deciso di passaremente a 5.00m anche Nilsson. 10:11 Errori a 4.90m per Eitel e Urena. 10:08 Kazmirek e Kopecky decidono di passare 4.90m e andaremente a 5.00m. 10:05 Eliminato invece Tim Novak, il tedesco chiude con 819 punti. 10:02 Terza prova buona anche per Manuel Eitel, SB per lui. 09:59 Jorge Urena supera 4.80m col brivido al terzo tentativo. 09:56 Vi ricordiamo che Kevin Mayer, favorito tecnico, entrerà in gara a 5.10m. 09:53 Superano 4.80m ...

