Litiga alle casse con una donna e le lancia un carrello in testa (Di domenica 5 marzo 2023) Deve avere perso la testa l’uomo che è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza di un supermercato mentre lancia un Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di domenica 5 marzo 2023) Deve avere perso lal’uomo che è stato immortalato dtelecamere di sorveglianza di un supermercato mentreun Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Orielina_ : @ely80079171 No, Antonella (così come tutti gli altri) non litiga più perché il confessionale li ha ripresi in meri… - MarcoZappal1 : RT @MarcoZappal1: @GiuseppeConteIT @ellyesse una sinistra disorganizzata che litiga senza motivo, esprimendo solo una mancata compattezza,… - MarcoZappal1 : @GiuseppeConteIT @ellyesse una sinistra disorganizzata che litiga senza motivo, esprimendo solo una mancata compatt… - elica3001 : RT @Web_Lavoro: le Nikiters che non concepiscono (con i loro fake account) che Onestini e Ivana sono una coppia vera che si ama e litiga c… - Web_Lavoro : le Nikiters che non concepiscono (con i loro fake account) che Onestini e Ivana sono una coppia vera che si ama e… -