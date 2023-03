L'Italia dichiara guerra al fumo: addio alle sigarette, la rivoluzione (Di domenica 5 marzo 2023) Il divieto di fumo sarà ampliato, con una nuova stretta per chi ama sigarette, e-cig, prodotti da svapo, Iqos e gli altri oggetti a tabacco surriscaldato. Il ministro della Salute Orazio Schillaci aveva preannunciato in Parlamento il giro di vite e ora i tecnici hanno elaborato una bozza che estenderà divieti e limitazioni già presenti nella legge Sirchia. “Il provvedimento prevede che non si possa più fumare nei tavoli all'aperto di bar e ristoranti, così come alle fermate all'aperto di metro, bus, treni e traghetti. Il divieto di fumo al chiuso è esteso anche ai prodotti alternative alle vecchie sigarette, con molti di loro che non erano al momento regolamentati. addio alle sale fumatori istituite negli aeroporti e in altri locali al chiuso. Stretta ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 marzo 2023) Il divieto disarà ampliato, con una nuova stretta per chi ama, e-cig, prodotti da svapo, Iqos e gli altri oggetti a tabacco surriscaldato. Il ministro della Salute Orazio Schillaci aveva preannunciato in Parlamento il giro di vite e ora i tecnici hanno elaborato una bozza che estenderà divieti e limitazioni già presenti nella legge Sirchia. “Il provvedimento prevede che non si possa più fumare nei tavoli all'aperto di bar e ristoranti, così comefermate all'aperto di metro, bus, treni e traghetti. Il divieto dial chiuso è esteso anche ai prodotti alternativevecchie, con molti di loro che non erano al momento regolamentati.sale fumatori istituite negli aeroporti e in altri locali al chiuso. Stretta ...

