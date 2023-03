L'Inter torna subito a vincere, Lecce battuto 2-0 (Di domenica 5 marzo 2023) AGI - Reduce dall'amara sconfitta di Bologna, l'Inter torna subito a vincere in campionato battendo in casa il Lecce. A San Siro finisce 2-0 grazie alla rete di Mkhitaryan nel primo tempo e Lautaro Martinez nella ripresa: con questo successo la squadra di Inzaghi vola al secondo posto solitario della classifica a 50 punti, riducendo anche un minimo lo svantaggio dal Napoli capolista (comunque a +15 in vetta). I salentini di Baroni rimediano invece il secondo ko consecutivo, dopo quello Interno con il Sassuolo, restando a quota 27. Come da copione sono i nerazzurri che provano a fare la partita sin dalle prime battute di gioco, ma i salentini pressano alto e concedono pochi spazi agli avversari. Al 17' sono proprio gli ospiti a creare il primo pericolo del match: Ceesay se ne va in ... Leggi su agi (Di domenica 5 marzo 2023) AGI - Reduce dall'amara sconfitta di Bologna, l'in campionato battendo in casa il. A San Siro finisce 2-0 grazie alla rete di Mkhitaryan nel primo tempo e Lautaro Martinez nella ripresa: con questo successo la squadra di Inzaghi vola al secondo posto solitario della classifica a 50 punti, riducendo anche un minimo lo svantaggio dal Napoli capolista (comunque a +15 in vetta). I salentini di Baroni rimediano invece il secondo ko consecutivo, dopo quellono con il Sassuolo, restando a quota 27. Come da copione sono i nerazzurri che provano a fare la partita sin dalle prime battute di gioco, ma i salentini pressano alto e concedono pochi spazi agli avversari. Al 17' sono proprio gli ospiti a creare il primo pericolo del match: Ceesay se ne va in ...

