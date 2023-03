(Di domenica 5 marzo 2023) I nerazzurri riscattano la sconfitta di Bologna: basta un gol per tempo al. Napoli di nuovo distante 15 ...

I nerazzurri riscattano la sconfitta di Bologna: basta un gol per tempo al Lecce. Napoli di nuovo distante 15 ...19.54 Calcio, Serie A:- Lecce 2 - 0 Dopo lo stop di Bologna,a correre l'che al Meazza batte il Lecce con un gol per tempo: 2 - 0. I nerazzurri provano a fare il match, ma il Lecce si difende con ordine.avanti alla prima vera occasione: in ...Vince l'e siil secondo posto, portandosi a - 15 dal Napoli. Lo fa a San Siro contro il Lecce e con il punteggio di 2 - 0 grazie ai gol di Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Questo il tabellino del ...

L'Inter riprende la marcia: 2-0 al Lecce con Mkhitaryan e Lautaro ... QUOTIDIANO NAZIONALE

I gol dell'armeno al 29' e dell'argentino al 53' bastano a Simone Inzaghi per battere 2-0 al Meazza la formazione salentina e tornare la seconda forza del campionato, a -15 dalla capolista Napoli ...Pronto riscatto dell’Inter, che davanti ad un pubblico ancora numeroso, supera il Lecce e conquista in solitudine il secondo posto in classifica a meno 15 dal Napoli, a più 2 dalla Lazio e più tre dal ...