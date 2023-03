(Di domenica 5 marzo 2023) Mkhitaryan e Lautaro,così, con una vittoriacontro unche fa la prestazione ma ha zero peso offensivo. Ottava vittoria nelle ultime nove in casa per i nerazzurri, che dimostrano di trovare nella propria. Troppi gli scivoloni in trasferta, soprata inizio campionato e poi in questo 2023 un po’ zoppicante, il ko interno contro l’Empoli è invece l’eccezione che conferma la regola: la squadra di Inzaghi, a San Siro, ritrova la personalità perduta lontana dalle mura amiche e vince senza patemi d’anima contro i salentini in una partita che, invece, poteva certo essere una trappola contro una squadra al momento lontana da pressioni di classifica e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : L'#Inter dimentica Bologna nella comfort zone del Meazza: tutto facile col #Lecce e secondo posto - TuttoMercatoWeb : L'Inter dimentica Bologna e torna a sorridere: Mkhitaryan-Lautaro, 2-0 al Lecce - infoitsport : Ricky Alvarez non dimentica l’Inter: la sua risposta a un tifoso - internewsit : Ricky Alvarez non dimentica l'Inter: la sua risposta a un tifoso - - AbueloLoco8 : @La_Ri71 Dissento. Venerdì di una settimana grigia, colpa anche dell’Inter che perde a Bologna. Una che fa capitomb… -

"Se mi mancaTantissimo, sempre forza". E ancora: "In Italia il calcio è un piacere e un divertimento per tutta la famiglia che va allo stadio, anche le donne e i bambini, mentre in ...Ma non sida dove tutto è cominciato: i viaggi con papà Mario e il fratello Alan per andare al campo del Liniers di Bahia Blanca, le partite risolte da solo,'evoluzione in attaccante. A ...... Joao Cancelo nonil 'suo' Manchester City e rivela che, un giorno, potrebbe tornare in Inghilterra . " Lì ho creato una seconda famiglia ", sottolinea'ex difensore die Juventus , ...