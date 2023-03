L' Inter batte il Lecce 2 - 0 ed è seconda in solitaria

(Di domenica 5 marzo 2023) ... allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. tutte le notizie di ... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/"...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – L’Inter approfitta del ko del Milan a Firenze, supera con merito il Lecce per 2-0, al termine… - ZerounoTv : L’Inter batte 2-0 il Lecce ed è sola al secondo posto - glooit : Serie A: Inter batte Lecce 2-0 leggi su Gloo - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash L’Inter batte 2-0 il Lecce ed è sola al secondo posto -… - cronachecampane : Inter batte Lecce, nerazzurri secondi a -15 dal Napoli -

E al 53' l'mette al sicuro il risultato: Dumfries scappa a destra e mette la palla dietro per l'argentino che colpisce di prima eFalcone sul primo palo. Con il risultato al sicuro la ...Lecce 2 - 0 (1 - 0) nel posticipo della 25/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Giuseppe Meazza di Milano. I gol: nel primo tempo Mkhitaryan al ...19.54 Calcio, Serie A:- Lecce 2 - 0 Dopo lo stop di Bologna,riprende a correre l'che al Meazzail Lecce con un gol per tempo: 2 - 0. I nerazzurri provano a fare il match, ma il Lecce si difende con ordine.avanti alla prima vera occasione: in contropiede Gosens ...

Inter batte il Lecce: il commento di Maurizio Pistocchi AreaNapoli.it

MILANO (ITALPRESS) – L’Inter approfitta del ko del Milan a Firenze ... Dumfries se ne va sulla destra e serve a rimorchio Lautaro Martinez che con il destro batte Falcone sul primo palo. E’ il 2-0 che ...MILANO - Non dovrebbe essere una notizia, ma di questi tempi lo è: l’Inter in casa ha battuto il Lecce senza patemi. Contraddicendo il paradosso per cui le gare difficili le riescono facili, mentre ...