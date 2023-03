Lino Guanciale, chi è la moglie Antonella Liuzzi: età, lavoro, matrimonio, figli, Instagram (Di domenica 5 marzo 2023) Torna, come ogni domenica, l’appuntamento con Da noi a ruota libera, il programma che vede alla conduzione Francesca Fialdini. Tra gli ospiti di oggi anche l’attore Lino Guanciale, che parlerà della seconda stagione de Il Commissario Riccardi, il personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni e che debutterà lunedì 6 marzo su Rai 1. L’amato attore si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore per la moglie, Antonella Liuzzi. Chi è Antonella Liuzzi Antonella Liuzzi ha origini pugliesi perché è nata nel 1986 a Noci. E’ figlia di Pietro Liuzzi, ex senatore del Popolo della libertà e sindaco di Noci per ben due mandati. Fin da giovane ha mostrato grande interesse per lo studio, a cui si è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 marzo 2023) Torna, come ogni domenica, l’appuntamento con Da noi a ruota libera, il programma che vede alla conduzione Francesca Fialdini. Tra gli ospiti di oggi anche l’attore, che parlerà della seconda stagione de Il Commissario Riccardi, il personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni e che debutterà lunedì 6 marzo su Rai 1. L’amato attore si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore per la. Chi èha origini pugliesi perché è nata nel 1986 a Noci. E’a di Pietro, ex senatore del Popolo della libertà e sindaco di Noci per ben due mandati. Fin da giovane ha mostrato grande interesse per lo studio, a cui si è ...

