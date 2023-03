Lino Guanciale: chi è, età, carriera, chi è la moglie, matrimonio, figlio, fiction, Instagram, Il Commissario Ricciardi 2 (Di domenica 5 marzo 2023) Tutto pronto per una nuova ed imperdibile puntata di Da noi a ruota libera. Tra gli ospiti di oggi di Francesca Fialdini anche l’attore Lino Guanciale, che interverrà per parlare della seconda stagione de Il Commissario Ricciardi, il personaggio nato dalla penna dello scrittore Maurizio De Giovanni e che ha già riscosso enorme successo. L’attore si racconterà a cuore aperto in un’intervista a tutto tondo. Dagli esordi al debutto di Lino Guanciale Lino Guanciale è nato ad Avezzano il 21 maggio del 1979 da padre medico e madre insegnante. Si è diplomato al liceo scientifico e poi ha frequentato la facoltà di lettere e filosofia dell’Università La Sapienza di Roma. Si è iscritto all’Accademia Nazionale d’arte drammatica di Roma, dove si è diplomato nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 marzo 2023) Tutto pronto per una nuova ed imperdibile puntata di Da noi a ruota libera. Tra gli ospiti di oggi di Francesca Fialdini anche l’attore, che interverrà per parlare della seconda stagione de Il, il personaggio nato dalla penna dello scrittore Maurizio De Giovanni e che ha già riscosso enorme successo. L’attore si racconterà a cuore aperto in un’intervista a tutto tondo. Dagli esordi al debutto diè nato ad Avezzano il 21 maggio del 1979 da padre medico e madre insegnante. Si è diplomato al liceo scientifico e poi ha frequentato la facoltà di lettere e filosofia dell’Università La Sapienza di Roma. Si è iscritto all’Accademia Nazionale d’arte drammatica di Roma, dove si è diplomato nel ...

