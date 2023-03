Lino Banfi ricorda sua moglie Lucia a Domenica In

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Lino Banfi insieme alla figlia Rosanna alla camera ardente per Maurizio Costanzo in Campidoglio. 'Mia moglie e Maur… - Novella_2000 : Lino Banfi ricorda commosso sua moglie Lucia: 'Lei è il mio angelo custode' - WowNotizie : RT @rtl1025: ?? Domani, lunedì 6 marzo 2023 ? Alle 8.10 ??? Lino Banfi sarà ospite in #NonStopNews Segui la diretta ?? - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? Domani, lunedì 6 marzo 2023 ? Alle 8.10 ??? Lino Banfi sarà ospite in #NonStopNews Segui la diretta ?? - Claricmat3 : RT @Cinguetterai: Gli ospiti della prossima puntata di #DomenicaIn: il cast di #MareFuori3, tra cui Raiz (Gennaro Della Volpe), Lino e Rosa… -

Scusami , Fabio , non so più come uscirne", ha ribattuto la Venier, dopo aver avuto come ospitie Rosanna, in un lungo ricordo e omaggio a Lucia Zagaria , scomparsa a febbraio del 2023, ...Tanta commozione ma anche un infelice scivolone sui gay perche oggi 5 marzo è stato ospite di Mara Venier a Domenica In, su Rai uno. Dopo aver parlato della moglie morta da poco ed essersi molto emozionato, l'attore ha cercato di cambiare tono e ha ...... Domenica In, l'attore si commuove pensando alla moglie morta: 'Gli feci una promessa' Il lungo matrimonio trae la moglie recentemente scomparsa Lucia , non è stato tutto rose e fiori. ...

Lino Banfi a Domenica In dopo la morte della moglie: «La sera è difficile. Ho chiesto a Dio Lucia come angelo» ilmessaggero.it

Lucia Zagaria era la moglie amatissima di Lino Banfi, con il quale ha condiviso 61 anni di matrimonio e 10 di fidanzamento. La loro unione è stata un esempio… Leggi ...Mara Venier accoglie il cast di Mare Fuori ma non si accorge di essere in onda: caos in diretta Nella puntata di oggi di Domenica In, 5 marzo, l'entrata ...