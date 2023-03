Lino Banfi, chi sono i figli Rosanna e Walter Zagaria: “Nostro padre è un uomo generoso” (Di domenica 5 marzo 2023) Lino Banfi e Lucia Zagaria sono sposati da più di cinquant’anni e dal loro meraviglioso e duraturo amore sono nati due figli: Rosanna Banfi e Walter Zagaria Lino Banfi, chi sono i figli Rosanna e Walter Entrambi i figli come il famoso padre lavorano nel mondo dello spettacolo: Walter Zagaria ha 53 anni ed è il secondogenito dell’attore e Lucia Lagrasta. Nato a Roma sotto il segno dell’Acquario, è un produttore esecutivo ed assistente regista. Abbastanza riservato, vive lontano dalla mondanità dei riflettori: lo vediamo su Instagram in alcuni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 marzo 2023)e Luciasposati da più di cinquant’anni e dal loro meraviglioso e duraturo amorenati due, chiEntrambi icome il famosolavorano nel mondo dello spettacolo:ha 53 anni ed è il secondogenito dell’attore e Lucia Lagrasta. Nato a Roma sotto il segno dell’Acquario, è un produttore esecutivo ed assistente regista. Abbastanza riservato, vive lontano dalla mondanità dei riflettori: lo vediamo su Instagram in alcuni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Lino Banfi insieme alla figlia Rosanna alla camera ardente per Maurizio Costanzo in Campidoglio. 'Mia moglie e Maur… - enki1965 : RT @TMassimo6: ?????? Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, ego me baptizzo contro il malocchio. Puh! Puh! E con il peperoncino e un po'… - UnDueTreBlog : Domenica In – Venticinquesima puntata del 5 marzo 2023 – Tra gli ospiti: Lino e Rosanna Banfi; Alessandro Siani... - marcoluci1 : RT @TeleVisionaro: ?? Puntata ricca oggi a #DomenicaIn alle 14 Tra gli ospiti di Mara Venier il cast della fortunata serie #MareFuori Lore… - TeleVisionaro : ?? Puntata ricca oggi a #DomenicaIn alle 14 Tra gli ospiti di Mara Venier il cast della fortunata serie #MareFuori… -