L'impresa di Davide Ghiotto. Oro ai mondiali di pattinaggio in velocità (Di domenica 5 marzo 2023) AGI - Fantastica impresa di Davide Ghiotto che si è laureato campione del mondo dei 10.000 metri del pattinaggio velocità su ghiaccio. Si tratta di un risultato storico per le lame lunghe azzurre perché nessun pattinatore italiano era riuscito a conquistare la medaglia d'oro ai mondiali singole distanze. Ghiotto, nei giorni scorsi argento iridato nei 5000 e lo scorso anno a Pechino bronzo olimpico dei 10.000, oggi pomeriggio alla 'Thjalf Arena' di Heerenveen ha trionfato fermano i cronometri su 12.41,35, nuovo primato italiano. Argento all'olandese, padrone di casa, Jorrit Bergsma (12.55,64), bronzo al canadese Ted-Jan Bloemen (13.01,84). Ghiotto ha compiuto l'impresa sotto gli occhi di migliaia di tifosi per la quasi ... Leggi su agi (Di domenica 5 marzo 2023) AGI - Fantasticadiche si è laureato campione del mondo dei 10.000 metri delsu ghiaccio. Si tratta di un risultato storico per le lame lunghe azzurre perché nessun pattinatore italiano era riuscito a conquistare la medaglia d'oro aisingole distanze., nei giorni scorsi argento iridato nei 5000 e lo scorso anno a Pechino bronzo olimpico dei 10.000, oggi pomeriggio alla 'Thjalf Arena' di Heerenveen ha trionfato fermano i cronometri su 12.41,35, nuovo primato italiano. Argento all'olandese, padrone di casa, Jorrit Bergsma (12.55,64), bronzo al canadese Ted-Jan Bloemen (13.01,84).ha compiuto l'sotto gli occhi di migliaia di tifosi per la quasi ...

