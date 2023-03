Liga | il Barcellona vince in 10 | 1-0 al Valencia

(Di domenica 5 marzo 2023) Ilsoffre, ma. E lo fa in 10 uomini per 1-0 contro ilnella ventiquattresima giornata di. Al 15? c’è il gol decisivo: Busquets col contagini premia in area il taglio di Raphinha che di testa anticipa il portiere in uscita. La formazione blaugrana prova a chiudere i giochi, ma al 55? sbaglia un calcio di rigore e quattro minuti più tardi rimane in 10 per un rosso diretto all’indirizzo di Araujo. Ilci crede e all’87’ protesta per un contatto in area tra Kessie e Perez. Per l’arbitro non c’è rigore e la decisione sembra quella corretta. La squadra di Xavi sale momentaneamente a +10 dal Real Madrid, impegnato sul campo del Betis. Ilresta penultimo. SportFace.

