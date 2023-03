Libretto postale da 300.000€ tanti potrebbero averlo in casa | Il particolare da controllare subito, sei ricco e non lo sai (Di domenica 5 marzo 2023) Un raro Libretto postale potrebbe valere fino a 300.000 euro: controllate subito i cassetti, potreste averlo in casa senza saperlo. Non è raro che, di tanto in tanto, salti fuori una notizia del genere: un difetto nella produzione, la tiratura limitata o il semplice naturale trascorrere del tempo fa accrescere a dismisura il valore di un oggetto, una moneta. In questo caso l’oggetto in questione è un Libretto postale da 300.000 euro. Il Libretto postale da 300mila euro – Ilovetrading.itNel caso in cui, per pura fortuna, doveste possedere questo particolare Libretto postale, sarebbe possibile richiedere subito il riscatto del suo stratosferico valore di più di 300.000 ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 5 marzo 2023) Un raropotrebbe valere fino a 300.000 euro: controllatei cassetti, potresteinsenza saperlo. Non è raro che, di tanto in tanto, salti fuori una notizia del genere: un difetto nella produzione, la tiratura limitata o il semplice naturale trascorrere del tempo fa accrescere a dismisura il valore di un oggetto, una moneta. In questo caso l’oggetto in questione è unda 300.000 euro. Ilda 300mila euro – Ilovetrading.itNel caso in cui, per pura fortuna, doveste possedere questo, sarebbe possibile richiedereil riscatto del suo stratosferico valore di più di 300.000 ...

