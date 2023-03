L’ex giocatore NBA Anthony Morrow è stato arrestato per aggressione e rapimento (Di domenica 5 marzo 2023) Anthony Morrow è stato arrestato. L’ex giocatore NBA con la canotta di Golden State Warriors e Oklahoma Thunder è stato fermato dalle forze dell’ordine il febbraio scorso nella sua città natale di Charlotte, Carolina del Nord, con l’accusa di aggressione e rapimento legati ad un episodio di violenza domestica da parte di una ragazza con ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 5 marzo 2023)arreNBA con la canotta di Golden State Warriors e Oklahoma Thunder èfermato dalle forze dell’ordine il febbraio scorso nella sua città natale di Charlotte, Carolina del Nord, con l’accusa dilegati ad un episodio di violenza domestica da parte di una ragazza con ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calogero9517 : RT @cronaca_di_ieri: 27/02/23 CHICAGO (USA) - L'ex giocatore dei Mets, Matt Pobereyko, muore improvvisamente a 31 anni nella sua abitazion… - VincenzoVinc51 : Al mister #Pioli vorrei solo chiedere per quale ragione fa giocare l'ex giocatore Bako e sono spariti Pobega e Vranck - pevecic : RT @varianteinedita: Fateci caso, tutte le notizie riguardanti l'accusa di presunto stupro di #Hakimi riportano 'il giocatore del #PSG' sen… - Moixus1970 : RT @serieApallone: Corre la maratona per il figlio ammalato ??L'ex giocatore del #Milan Massimo #Ambrosini correrà la Milano Marathon per… - serieApallone : Corre la maratona per il figlio ammalato ??L'ex giocatore del #Milan Massimo #Ambrosini correrà la Milano Marathon… -