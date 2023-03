L’ex di Leclerc provoca la Ferrari? Posta Verstappen sui suoi social: “Let’s go” (FOTO) (Di domenica 5 marzo 2023) Esordio stagionale molto amaro per la Ferrari e Charles Leclerc, con il monegasco che è stato costretto a ritirarsi dal Gran Premio di Formula 1 del Bahrain dopo 41 giri mentre si trova in terza posizione. Le cause della disfatta risiedono in un problema di affidabilità della power unit della Rossa. A gettare benzina sul fuoco per Leclerc ci ha pensato la sua ex fidanzata Charlotte Siné, con la quale ha interrotto la relazione lo scorso mese di dicembre. Quest’oggi la ragazza sembrerebbe aver voluto lanciare una provocazione nei confronti di Charles e della scuderia di Maranello, pubblicando sui sociale una FOTO della Red Bull di Max Verstappen con tanto di didascalia ‘Let’s go‘. Successivamente Charlotte ha Postato una ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Esordio stagionale molto amaro per lae Charles, con il monegasco che è stato costretto a ritirarsi dal Gran Premio di Formula 1 del Bahrain dopo 41 giri mentre si trova in terza posizione. Le cause della disfatta risiedono in un problema di affidabilità della power unit della Rossa. A gettare benzina sul fuoco perci ha pensato la sua ex fidanzata Charlotte Siné, con la quale ha interrotto la relazione lo scorso mese di dicembre. Quest’oggi la ragazza sembrerebbe aver voluto lanciare unazione nei confronti di Charles e della scuderia di Maranello, pubblicando suie unadella Red Bull di Maxcon tanto di didascalia ‘go‘. Successivamente Charlotte hato una ...

