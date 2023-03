Leonardo DiCaprio interrogato dall’Fbi, l’amicizia pericolosa col truffatore Jho Low (sparito con 4,5 miliardi) (Di domenica 5 marzo 2023) Nel 2018 Leonardo DiCaprio finì nel mirino dell’Fbi. I fatti risalgono a qualche anno fa, quando i produttori e finanziatori del film The Wolf of Wall Street finirono al centro di uno scandalo internazionale, ma sono stati resi noti solo ora. Il famoso attore venne interrogato dai federali a causa dei suoi presunti rapporti con l’uomo d’affari malese Jho Low, attualmente ricercato in tutto il mondo. Low è accusato della sparizione di 4,5 miliardi di dollari da un fondo di investimento della Malesia che si sarebbe preso attraverso un sistema di società off-shore. E una parte di questi soldi sarebbero finiti anche nella produzione del film The Wolf of Wall Street che vede, tra l’altro, come protagonista un truffatore, interpretato proprio da DiCaprio. I due si sarebbero conosciuti la ... Leggi su open.online (Di domenica 5 marzo 2023) Nel 2018finì nel mirino dell’Fbi. I fatti risalgono a qualche anno fa, quando i produttori e finanziatori del film The Wolf of Wall Street finirono al centro di uno scandalo internazionale, ma sono stati resi noti solo ora. Il famoso attore vennedai federali a causa dei suoi presunti rapporti con l’uomo d’affari malese Jho Low, attualmente ricercato in tutto il mondo. Low è accusato della sparizione di 4,5di dollari da un fondo di investimento della Malesia che si sarebbe preso attraverso un sistema di società off-shore. E una parte di questi soldi sarebbero finiti anche nella produzione del film The Wolf of Wall Street che vede, tra l’altro, come protagonista un, interpretato proprio da. I due si sarebbero conosciuti la ...

