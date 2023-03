Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Leon: “Perugia rialzati, campionato e Champions la nostra medicina” #Volley - mmkhufu : Nel primo set Perugia rimonta e poi perde. Nel secondo va avanti 5 punti e poi perde. Giannelli alza ai centrali pa… - CarlottaRossi11 : Pallavolo Coppa Italia M - Wilfredo Leon: 'Voglio vincere ancora a Roma questa volta con Perugia' - CarloLisi : Pallavolo Coppa Italia M - Wilfredo Leon: 'Voglio vincere ancora a Roma questa volta con Perugia' - iVolleymagazine : Pallavolo Coppa Italia M - Wilfredo Leon: 'Voglio vincere ancora a Roma questa volta con Perugia' -

La calma è la virtù dei forti. E di calma e lucidità ha sicuramente bisognoin questo momento che segna uno spartiacque della sua stagione. Sabato 25 febbraio a Roma è ...cosciente Wilfredo,...SIR SAFETY SUSA: Giannelli - Rychlicki, Russo - Flavio,- Plotnytskyi, Colaci libero. All. Anastasi. Arbitri: Umberto Zanussi - Antonella Verrascina ...Cifre sicuramente da record e molto vicine al contratto più ricco anche nel panorama maschile, dove a farla da padrone è il polacco di origini cubane, schiacciatore e capitano di: per ...

Leon: "Perugia rialzati, campionato e Champions la nostra medicina" La Gazzetta dello Sport

Reduce dalla sconfitta in semifinale di Coppa Italia e da una settimana piena di lavoro al PalaBarton, torna dunque in campo Perugia per la penultima giornata di Superlega e prima tappa di un lungo vi ...Ultima trasferta di regular season in Superlega per la Sir Safety Susa Perugia. È partita stamattina la comitiva bianconera con destinazione Taranto dove domani pomeriggio i Block Devils, con fischio ...