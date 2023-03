L’economia russa non è crollata ma il futuro è incerto (Di domenica 5 marzo 2023) Durante il discorso alla Nazione di martedì il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che L’economia del Paese “va alla grande”. È davvero così? Perché le sanzioni non hanno stritolato L’economia russa? E dunque quali strumenti sarebbero adatti per limitare la macchina da guerra di Mosca mentre prosegue la sua aggressione all’Ucraina? Proviamo a fare chiarezza riprendendo uno studio di recente pubblicazione del professor Oleg Itskhoki, docente di economia presso la prestigiosa University of California Los Angeles. Per essere chiari, L’economia russa non va “alla grande”. La contrazione del Pil alla fine del 2022 è stata di circa il 3% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, è un risultato molto migliore di quello che numerosi esperti, inclusi gli stessi funzionari russi del ministero delle ... Leggi su formiche (Di domenica 5 marzo 2023) Durante il discorso alla Nazione di martedì il presidente russo Vladimir Putin ha affermato chedel Paese “va alla grande”. È davvero così? Perché le sanzioni non hanno stritolato? E dunque quali strumenti sarebbero adatti per limitare la macchina da guerra di Mosca mentre prosegue la sua aggressione all’Ucraina? Proviamo a fare chiarezza riprendendo uno studio di recente pubblicazione del professor Oleg Itskhoki, docente di economia presso la prestigiosa University of California Los Angeles. Per essere chiari,non va “alla grande”. La contrazione del Pil alla fine del 2022 è stata di circa il 3% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, è un risultato molto migliore di quello che numerosi esperti, inclusi gli stessi funzionari russi del ministero delle ...

