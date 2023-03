Leclerc fuori | disastro Ferrari Bahrain | trionfa Verstappen Alonso da urlo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 marzo 2023) Tutto come previsto: la Red Bull domina il Gran Premio del, gara inaugurale del Mondiale di Formula 1. Vittoria per il campione del Mondo Max, al comando di fatto dal primo all'ultimo giro, davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Ottimo terzo posto per il 41enne Fernandosu Aston Martin davanti alladi Carlos Sainz Jr. Quinto Lewis Hamilton su Mercedes. Grande delusione invece per Charles. Il pilota monegasco è costretto a ritirarsi dopo 41 giri, quando la suaimprovvisamente perde potenza e poi si spegne.era in quel momento in terza posizione alle spalle delle due Red Bull di Maxe Sergio Perez. Sulla vettura diera stata cambiata la batteria ...