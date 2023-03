Lecce: tutto esaurito per Divertissement Oggi concerto (Di domenica 5 marzo 2023) alla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 05/09/1977) il Liceo Musicale Pareggiato 'T. Schipa' è trasformato in Conservatorio di musica statale con decorrenza dal 1 ottobre 1970. In applicazione dell'art. 1 ... Leggi su noinotizie (Di domenica 5 marzo 2023) alla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 05/09/1977) il Liceo Musicale Pareggiato 'T. Schipa' è trasformato in Conservatorio di musica statale con decorrenza dal 1 ottobre 1970. In applicazione dell'art. 1 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... grafuio : RT @BuzuLuke: TUTTO ESUARITO PER INTER VS LECCE - Stefano_Bini1 : Da Lecce, viene a trovarmi a Milano2 uno dei miei migliori amici con il quale ho condiviso praticamente tutto degli… - dieguito82 : @MilanCritic Come con Atalanta, come con Lecce. Vs Atalanta o int Empoli ecc.. Ci godi, xk sei interista, tutto qui. - ferrantelli94 : RT @BuzuLuke: TUTTO ESUARITO PER INTER VS LECCE - BuzuLuke : TUTTO ESUARITO PER INTER VS LECCE -