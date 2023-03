Lecce, Falcone: 'Mkhitaryan? Quel tiro non si prende' (Di domenica 5 marzo 2023) Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro l’Inter: "Mkhitaryan? L’ho... Leggi su calciomercato (Di domenica 5 marzo 2023) Wladimiro, portiere del, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro l’Inter: "? L’ho...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LecceCalcio : Lecce, Falcone: “Dobbiamo essere più liberi di testa. Mai subiti più di 2 gol? Oggi…” - - fcin1908it : Lecce, Falcone: 'Corsa CL, Inter di oggi ha qualcosa in più. Il gol di Mkhitaryan...' - sportli26181512 : Lecce, Falcone: 'Mkhitaryan? Quel tiro non si prende': Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, ha parlato ai microfo… - FcInterNewsit : Lecce, Falcone in conferenza: 'L'Inter in ripartenza ci ha fatto male. Orgoglioso della mia difesa' - FcInterNewsit : Lecce, Falcone a DAZN: 'Sul gol di Mkhitaryan non potevo fare nulla. Corsa Champions? L'Inter ha qualcosa in più' -