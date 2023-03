Lecce | Baroni | «La squadra mi è piaciuta Peccato | una sconfitta che ci servirà»

(Di domenica 5 marzo 2023) Marco, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita persa contro l’Inter Marco, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita persa contro l’Inter. Le sue dichiarazioni: «Queste sono partite che ci aiutano a crescere. Nonostante siamo stati bravi e con un buon atteggiamento, ma nella gestione della palla abbiamo fatto molti errori tecnici.perché laa me è. Questaci serve. Per vincere qui dovevamo fare qualcosa di straordinario. Dobbiamo pensare gara dopo gara per fare punti, ma sono contento di come stanno lavorando i ragazzi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il tecnico delMarcoha commentato a Dazn la sconfitta per 2 - 0 contro l'Inter: "Sono gare che ci aiutano a crescere, l'Inter ha fatto una partita di alto livello. Siamo stati bravi a portare pressione ...La reazione delè eccessivamente timida, anche dopo l'intervallo. L'Inter ne approfitta, ...prova a scuotere i suoi con i cambi dalla panchina, ma anche i subentrati fanno troppo poco per ...... Gioiella Prisma generosa ma non basta Sport [ 05/03/2023 ] L'Inter beffa un timido: al 'Meazza' finisce 2 - 0 Evidenza Ricerca per: Home Sport: 'Non è stato il miglior: '...

Lecce, Baroni: “Inter fortissima. Noi con entusiasmo e voglia di fare bene. Con i tifosi…” ItaSportPress

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Inter: ""L'Inter ha fatto una partita di alto livello. Siamo stati bravi a portare pres ...