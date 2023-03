Le vittime sono 70 Dal mare riaffiorano i corpi di due bimbi Il pm sente i superstiti (Di domenica 5 marzo 2023) La procura vuole raccogliere come prove i racconti dei migranti. Il sindaco di Crotone scrive a Meloni: 'Venga qui, almeno da ... Leggi su quotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) La procura vuole raccogliere come prove i racconti dei migranti. Il sindaco di Crotone scrive a Meloni: 'Venga qui, almeno da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Nella strage di Cutro ci sono alcune vittime che probabilmente non saranno mai identificate. La bara «Kr14f9», una… - MarianoGiustino : Orrore senza fine in #Iran! Studentesse avvelenate. E c'è ancora chi sostiene (lobby filoregime) che i #pasdaran no… - SalvoCernuzio : Al Palamilone di #Crotone ad ogni ora c’è qualcuno che porta fiori o accende una candela per i #migranti vittime de… - Antonio40423466 : @annatrieste @SerieA @FIGC Perché rompete i bagni degli stadi?perché buttate buste di urine alle famiglie che sono… - MgraziaT : RT @MariaGr12512482: Si #Meloni, io lo penso e sono libera di pensarlo. Chi nega la verità e la giustizia a queste vittime è doppiamente re… -