Le super-bombe della Russia ora terrorizzano gli ucraini (Di domenica 5 marzo 2023) Una guerra combattuta anche a colpi di tecnologia. La Russia ha utilizzato nuove bombe plananti UPAB-1500B da 1,5 tonnellate progettate per colpire oggetti altamente protetti in Ucraina fino ad una distanza di 40 chilometri. L'uso delle bombe sarebbe stato registrato poche settimane fa nell'oblast di Chernihiv, zona del nord del paese guidato da Volodymy Zelensky. Gli obiettivi, secondo Defense Express, non sono stati specificati. Le bombe sono guidate a distanza e prevedono 1010 chili (sui 1500 totali di peso) di esplosivo ad alto potenziale: è unga 5,05 metri con un diametro di 40 centimetri, con la possibilità di sganciare la bomba fino a 15 chilometri di altitudine. Questo tipo di ordigno è stato mostrato per la prima volta in Russia nel 2019. Nel frattempo si combatte per le strade a ...

