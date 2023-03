Le sitcom degli anni ’90, ovvero l’indottrinamento prima di Netflix (Di domenica 5 marzo 2023) sitcom e serie tv, quasi sempre di provenienza anglosassone e nella fattispecie statunitense, hanno invaso le nostre case negli ultimi cinquant’anni. Ma non è stata soltanto la produzione originaria a entrare prepotentemente nel nostro immaginario. Essa ha portato dietro di sé praticamente tutti i valori del pensiero dominante che oggi dettano legge in questo travagliato Occidente (ammesso e non concesso che sia corretto considerare l’Italia parte di esso). Un’operazione di propaganda e di indottrinamento che parte da lontano, da quei «favolosi anni Ottanta» che pure in Italia hanno emesso gli ultimi squilli di splendore, proprio mentre il modo di pensare americano si sostituiva inesorabilmente a quello nazionale. Operazione che prosegue imperterrita nel decennio successivo e si «consolida» nel presente. Le pochissime eccezioni, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 5 marzo 2023)e serie tv, quasi sempre di provenienza anglosassone e nella fattispecie statunitense, hanno invaso le nostre case negli ultimi cinquant’. Ma non è stata soltanto la produzione originaria a entrare prepotentemente nel nostro immaginario. Essa ha portato dietro di sé praticamente tutti i valori del pensiero dominante che oggi dettano legge in questo travagliato Occidente (ammesso e non concesso che sia corretto considerare l’Italia parte di esso). Un’operazione di propaganda e di indottrinamento che parte da lontano, da quei «favolosiOttanta» che pure in Italia hanno emesso gli ultimi squilli di splendore, proprio mentre il modo di pensare americano si sostituiva inesorabilmente a quello nazionale. Operazione che prosegue imperterrita nel decennio successivo e si «consolida» nel presente. Le pochissime eccezioni, ...

