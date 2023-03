Le prime azioni di Elly Schlein | se ne parla a “Zona Bianca”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 5 marzo 2023) Nella puntata del 5 marzo in onda su Retequattro tra i temi le testimonianze esclusive sul giallo dei soccorsi a Crotone e la gestione della pandemia Domenica 5 marzo, nel nuovo appuntamento con “”, in onda in prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi commenterà ledella nuova segretaria del Partito Democratico, a fianco delle organizzstudentesche che hanno protestato il Ministro Valditara dopo il caso Firenze. Spazio, inoltre, con testimonianze esclusive, al giallo nei soccorsi prima del drammatico naufragio avvenuto a largo di Crotone. A seguire, un approfondimento sull’inchiesta di Bergamo relativa alla gestione dellefasi dell’emergenza per il Covid-19. Infine, con nuovi documenti si tornerà a ...