“Le monetine di Roosevelt” | la storia dei vaccini che hanno salvato l’umanità

(Di domenica 5 marzo 2023) Stezzano. Un libro che ha tutto il sapore della scienza, sì, ma di quella più popolare, accessibile a tutti. Un testo, uscito a fine dicembre dell’anno scorso, capace di avvicinare tutti, anche i più profani, ad un mondo che sembra sempre e solo quello dei professoroni. Questa volta è proprio così. L’ultima fatica letteraria del professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di Cure Farmacologiche Mario Negri, ha proprio questa natura. Poco più di duecento pagine, che non sono nulla per lui che ama scrivere nei momenti in cui viaggia in aereo o è in vacanza, con buona pace di sua moglie, l’assessore alla Cultura del Comune di Bergamo, Nadia Ghisalberti. “Ledi”, questo il titolo di un’opera che, come racconta lui stesso, non doveva nemmeno essere partorita. All’invito infatti del suo editore di scrivere l’ennesimo libro sul ...