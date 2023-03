Le inseguitrici si illudono | una sconfitta del Napoli non può riaprire il campionato Il Giornale

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 5 marzo 2023) Su Il, Tony Damascelli commenta le partite del primo scorcio di weekend con un occhio al, uscito sconfitto dalla partita di venerdì al Maradona contro la Lazio. Non è successo nulla, scrive, nonostante ci si affanni a interpretare il risultato del match come una riapertura dei giochi: ilvincerà comunque. “Intanto, causa imprevisto anticipo del venerdì, si registrano nuovi exit poll sullo scudetto. È bastata ladelper rilanciare il gioco dei sogni di chi segue e si illude di inseguire, la Lazio ha fatto quello che altre avrebbero potuto e potrebbero ancora ma una giornata particolare resta il titolo di un bel film, non può trasformarsi nella svolta del. La notizia sta nel cambio di gioco laziale, Sarri ha compreso quanto sia migliore ...