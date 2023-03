Le Due Sessioni che rafforzeranno il potere di Xi (Di domenica 5 marzo 2023) Il leader cinese Xi Jinping è pronto a rafforzare il suo controllo sul governo e sull’economia cinese. L’Assemblea Nazionale del Popolo (NPC) darà l’imprimatur al terzo mandato come presidente e alle nomine della sua squadra di vertice. Tutto già deciso nel conclave del Partito comunista cinese di ottobre scorso, ma in questi giorni sarà bollato formalmente dai lavori parlamentari annuali iniziati questa mattina. Gli aspetti più interessanti riguardano alcune riforme che seguiranno e la nomina di un nuovo premier, dopo che l’attuale, Li Keqiang, estromesso dal rimpasto in corso, ha consegnato ai parlamentari riuniti il suo discorso di addio. Le “Due Sessioni”, come vengono chiamate le riunioni avviate oggi, domenica 5 marzo, sono un evento annuale che quest’anno assume dunque un valore più significativo, perché sono in lavorazione delle rimodellazioni al Partito e ... Leggi su formiche (Di domenica 5 marzo 2023) Il leader cinese Xi Jinping è pronto a rafforzare il suo controllo sul governo e sull’economia cinese. L’Assemblea Nazionale del Popolo (NPC) darà l’imprimatur al terzo mandato come presidente e alle nomine della sua squadra di vertice. Tutto già deciso nel conclave del Partito comunista cinese di ottobre scorso, ma in questi giorni sarà bollato formalmente dai lavori parlamentari annuali iniziati questa mattina. Gli aspetti più interessanti riguardano alcune riforme che seguiranno e la nomina di un nuovo premier, dopo che l’attuale, Li Keqiang, estromesso dal rimpasto in corso, ha consegnato ai parlamentari riuniti il suo discorso di addio. Le “Due”, come vengono chiamate le riunioni avviate oggi, domenica 5 marzo, sono un evento annuale che quest’anno assume dunque un valore più significativo, perché sono in lavorazione delle rimodellazioni al Partito e ...

