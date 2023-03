Le chat sul Covid L’uomo di fiducia di Speranza: «Qui al ministero non sono all’altezza». Ecco cosa disse Brusaferro sui tamponi (Di domenica 5 marzo 2023) La Procura ha acquisito centinaia di messaggi dai telefonini degli indagati. Già il 23 febbraio 2020 Goffredo Zaccardi scriveva a Bersani giudizi sferzanti sulla gestione Leggi su corriere (Di domenica 5 marzo 2023) La Procura ha acquisito centinaia di messaggi dai telefonini degli indagati. Già il 23 febbraio 2020 Goffredo Zaccardi scriveva a Bersani giudizi sferzanti sulla gestione

