Le chat sul Covid Ecco cosa disse Brusaferro sui tamponi E Guerra: «Farli a tutti? La caz... del secolo» (Di domenica 5 marzo 2023) La Procura ha acquisito centinaia di messaggi dai telefonini degli indagati. Già il 23 febbraio 2020 Goffredo Zaccardi scriveva a Bersani giudizi sferzanti sulla gestione Leggi su corriere (Di domenica 5 marzo 2023) La Procura ha acquisito centinaia di messaggi dai telefonini degli indagati. Già il 23 febbraio 2020 Goffredo Zaccardi scriveva a Bersani giudizi sferzanti sulla gestione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoPillon : ??Coetanei della generazione #X ve lo ricordate il #Si della Piaggio? Ne ho trovato uno e per pochi soldi l'ho porta… - antipaticaps : RT @SimoPillon: ??Coetanei della generazione #X ve lo ricordate il #Si della Piaggio? Ne ho trovato uno e per pochi soldi l'ho portato a cas… - Diogene55 : RT @SimoPillon: ??Coetanei della generazione #X ve lo ricordate il #Si della Piaggio? Ne ho trovato uno e per pochi soldi l'ho portato a cas… - MarilenaFalcon4 : Mi fido di Mario @mbx1900 e quindi mi limito a dire, leggendo fine alla fine tutta questa chat : è dal gennaio 2021… - Italia_Notizie : Le chat sul Covid L’uomo di fiducia di Speranza: «Qui al ministero non sono all’altezza». Ecco cosa disse Brusaferro sui tamponi -