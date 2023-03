Le 7 bufale (clamorose) del corteo antifascista di Firenze (Di domenica 5 marzo 2023) Bisogna essere oggettivi e riconoscere alla sinistra una grande capacità: quella di fregarsene della realtà dei fatti, creare una realtà immaginaria e farla passare per vera, mobilitare e fare scendere in piazza il proprio popolo su questa realtà frutto di una mistificazione. Che poi questo popolo sia sempre più minuto, in piazza – ieri a Firenze si contavano non più di diecimila persone a fronte di un impegno organizzativo nazionale non indifferente – ma soprattutto nelle urne; e che, in qualche modo, gli italiani abbiano capito il gioco; beh, questo alla sinistra poco importa. L’importante è ritrovarsi come classi dirigenti e dare un’immagine, anch’essa falsa, di unità. Il fatto è che di temi unitari concreti fra le diverse forze e gruppi di potere, vere e proprie lobby non ce siano molti, anzi nessuno. O meglio, nessuno tranne l’immarcescibile antifascismo, come la ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 5 marzo 2023) Bisogna essere oggettivi e riconoscere alla sinistra una grande capacità: quella di fregarsene della realtà dei fatti, creare una realtà immaginaria e farla passare per vera, mobilitare e fare scendere in piazza il proprio popolo su questa realtà frutto di una mistificazione. Che poi questo popolo sia sempre più minuto, in piazza – ieri asi contavano non più di diecimila persone a fronte di un impegno organizzativo nazionale non indifferente – ma soprattutto nelle urne; e che, in qualche modo, gli italiani abbiano capito il gioco; beh, questo alla sinistra poco importa. L’importante è ritrovarsi come classi dirigenti e dare un’immagine, anch’essa falsa, di unità. Il fatto è che di temi unitari concreti fra le diverse forze e gruppi di potere, vere e proprie lobby non ce siano molti, anzi nessuno. O meglio, nessuno tranne l’immarcescibile antifascismo, come la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rjurik79 : @ChanceGardi Angela per decenni ha propalato clamorose bufale 'teoria dell'evoluzione di Darwin in primis' il piddu… - LucaBart1969 : RT @fififufufefe000: @SandraM0027 @fdragoni In realtà ci sono tantissimi scienziati che non sono d'accordo con il catastrofismo climatico d… -