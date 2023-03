(Di domenica 5 marzo 2023) LDA hato in TV il suo percorso difficile verso la notorietà e del momento in cui aveva quasi deciso dilaL'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... N_DeGirolamo : RT @LucaPoletti2: Che ci racconta ora LDA? #CiaoMaschio - LucaPoletti2 : Che ci racconta ora LDA? #CiaoMaschio - Luciadepaola8 : RT @4_muses: #Musica: #QuelloCheFaBene Il 17 febbraio è arrivato il nuovo album di LDA. Le tracce ci parlando di una nuova consapevolezza,… - ReiHino89 : RT @4_muses: #Musica: #QuelloCheFaBene Il 17 febbraio è arrivato il nuovo album di LDA. Le tracce ci parlando di una nuova consapevolezza,… - 4_muses : #Musica: #QuelloCheFaBene Il 17 febbraio è arrivato il nuovo album di LDA. Le tracce ci parlando di una nuova cons… -

Quello che fa male... @LDAilvero lo rivela a #CiaoMaschio: 'C'erano 500 persone in un locale, inizio a cantare e ne restano 3' Video in anteprima https://t.co/kFFM59OMjB pic.twitter.com/...... ecco arrivare, il figlio di Gigi D'Alessio , diventato famoso grazie ad Amici prima e al Festival di Sanremo poi. Il cantante sie spiega come è arrivato nel mondo della musica. Oggi ......spettatori lo era un po' meno perché dopo cinque ore di diretta si fa fatica a distinguereda ... il cantante italiano in gara con il brano "Tango" checon parole e immagini la storia d'...

LDA racconta di quando stava per abbandonare la musica Novella 2000

LDA a Ciao Maschio ha raccontato della sua prima volta su un palco: era con gli amici in un locale di Napoli ma quando si esibì, tutti andarono via ...La popolarità grazie ad Amici, il “peso” di essere un “figlio di” (Gigi D’Alessio) e il Festival di Sanremo. Prima di tutto ciò, però, un locale che si svuota una volta che inizia a cantare. E’ la con ...