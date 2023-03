Lazio, Lotito si complimenta con la squadra e con Sarri dopo la vittoria contro il Napoli (Di domenica 5 marzo 2023) Claudio Lotito, presidente della Lazio, si è complimentato con la squadra e con Maurizio Sarri dopo la vittoria contro il Napoli Claudio Lotito, presidente della Lazio, si è complimentato con la squadra e con Maurizio Sarri dopo la vittoria contro il Napoli allo stadio Maradona. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Il Messaggero. COMPLIMENTI A Sarri dopo LA vittoria – «Grande vittoria, andiamo avanti con questo spirito e vedrai che arriveremo molto lontano». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Claudio, presidente della, si èto con lae con MauriziolailClaudio, presidente della, si èto con lae con Mauriziolailallo stadio Maradona. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Il Messaggero. COMPLIMENTI ALA– «Grande, andiamo avanti con questo spirito e vedrai che arriveremo molto lontano». L'articolo proviene da Calcio News 24.

