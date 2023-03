L' autista Emanuele Melillo del bus precipitato a Capri ' era invalido e assumeva cocaina' Nell' incidente un morto e 23 feriti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Bus precipitato a Capri, un morto e 23 feriti: l'autista Emanuele Melillo «era invalido e assumeva cocaina» - Pigi06156123 : RT @ilmessaggeroit: Bus precipitato a Capri, un morto e 23 feriti: l'autista Emanuele Melillo «era invalido e assumeva cocaina» https://t.c… - sanri20 : RT @ilmessaggeroit: Bus precipitato a Capri, un morto e 23 feriti: l'autista Emanuele Melillo «era invalido e assumeva cocaina» https://t.c… - Gazzettino : Bus precipitato a Capri, un morto e 23 feriti: l'autista Emanuele Melillo «era invalido e assumeva cocaina» - liviofiorillo : RT @ilmessaggeroit: Bus precipitato a Capri, un morto e 23 feriti: l'autista Emanuele Melillo «era invalido e assumeva cocaina» https://t.c… -

il 22 luglio 2021, in cui rimasero feriti 23 passeggeri ma soprattutto in cui perse la vita Melillo, l'autista del bus della compagnia di trasporti locale Atc. I colleghi: 'Era un autista esperto'. Melillo viveva a Napoli, nella zona del centro storico: era separato, aveva un bimbo e - raccontano i colleghi - una nuova compagna in dolce attesa. Spiega il teste: 'Ho guardato l'autista, come se avessi voluto chiedergli cosa stesse accadendo.' Una vicenda che ora attende gli esiti delle indagini, mentre la famiglia di Melillo chiede giustizia.

Bus precipitato a Capri, un morto e 23 feriti: l'autista Emanuele Melillo «era invalido e assumeva cocaina» ilmessaggero.it

Un autista invalido, che prendeva droga. Poi l'incidente a Capri. Se fossero stati eseguiti i prescritti controlli sull'autista, invalido e assuntore di droga, ...in cui rimasero feriti 23 passeggeri ma soprattutto in cui perse la vita Emanuele Melillo, l'autista del bus della compagnia di trasporti locale Atc. Le richieste riguardano il medico a cui la società ...