L’Atletico Madrid annienta il Sivilgia, Sampaoli: «Sembrava che fossimo cresciuti, ora dovremo rialzarci di nuovo» (Di domenica 5 marzo 2023) Jorge Sampaoli, allenatore del Siviglia, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo la cocente sconfitta per 6-1 contro L’Atletico Madrid Jorge Sampaoli, allenatore del Siviglia, ha parlato ai microfoni ufficiali del club. PAROLE – «È stato un duro colpo, perché oltre a non essere all’altezza delle circostanze, c’è stato un grado di negatività molto alto per giocare questo tipo di partite. Sembrava che fossimo cresciuti, ora dovremo rialzarci di nuovo. Dobbiamo affrontare questo periodo e continuare a migliorare e correggere gli errori. Oggi i primi due gol sono stati dovuti a nostri errori. Dobbiamo cercare di far giocare alcuni giocatori in ruoli diversi, lavoreremo tutta la settimana per migliorare questo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Jorge, allenatore del Siviglia, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo la cocente sconfitta per 6-1 controJorge, allenatore del Siviglia, ha parlato ai microfoni ufficiali del club. PAROLE – «È stato un duro colpo, perché oltre a non essere all’altezza delle circostanze, c’è stato un grado di negatività molto alto per giocare questo tipo di partite.che, oradi. Dobbiamo affrontare questo periodo e continuare a migliorare e correggere gli errori. Oggi i primi due gol sono stati dovuti a nostri errori. Dobbiamo cercare di far giocare alcuni giocatori in ruoli diversi, lavoreremo tutta la settimana per migliorare questo ...

