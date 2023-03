L’associazione Davide Astori ringrazia il Milan e Pioli (Di domenica 5 marzo 2023) L'associazione Davide Astori, in una nota ufficiale, ha ringraziato chi ha contribuito a raccogliere 18 mila euro compresi il Milan e Pioli Leggi su pianetamilan (Di domenica 5 marzo 2023) L'associazione, in una nota ufficiale, hato chi ha contribuito a raccogliere 18 mila euro compresi il

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GBatistutaOK : Per l’occasione l’Associazione Davide Astori ha organizzato una raccolta fondi accessibile a questo link: - sportli26181512 : Associazione 'Davide Astori - ETS', raccolti oltre 18mila euro per un centro medico in Camerun: L'Associazione 'Dav… - PianetaMilan : L'associazione Davide #Astori ringrazia il #Milan e #Pioli #SempreMilan - assianir : RT @GBatistutaOK: Per l’occasione l’Associazione Davide Astori ha organizzato una raccolta fondi accessibile a questo link: - Antonio_Fazio : RT @GBatistutaOK: Per l’occasione l’Associazione Davide Astori ha organizzato una raccolta fondi accessibile a questo link: -