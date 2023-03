L’Associazione Davide Astori ringrazia, i fondi vanno a un centro in Camerun (Di domenica 5 marzo 2023) "Grazie" a tutti coloro che, sia prima di Fiorentina-Milan che tramite il profilo dell'Associazione, hanno raccolto oltre 18.000 euro Leggi su golssip (Di domenica 5 marzo 2023) "Grazie" a tutti coloro che, sia prima di Fiorentina-Milan che tramite il profilo dell'Associazione, hanno raccolto oltre 18.000 euro

Associazione Davide Astori, raccolti oltre 18mila euro: verranno destinati a un centro in Camerun Attraverso i propri canali ufficiali, l'Associazione Davide Astori ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla raccolta fondi sul portale Gofundme.com, promossa prima della gara Fiorentina - Milan e sul profilo instagram dell'Associazione. L'Associazione Davide Astori ringrazia club e tifosi che in nome del giocatore prematuramente scomparso 5 anni fa scendono in campo per la solidarietà.