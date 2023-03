Larissa Iapichino strepitosa | è argento nel salto in lungo agli Europei indoor

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ?????? Larissa Iapichino semplicemente incredibile: argento europeo e nuovo record italiano indoor ???? #EuropeiIndoor… - ItaliaTeam_it : IL GIORNO DELLE RAGAZZE! Agli Europei indoor di atletica di Istanbul oggi brillano le azzurre, che conquistano due… - gippu1 : Agli Europei di Istanbul in 10 minuti Larissa Iapichino prima eguaglia e poi migliora il record italiano indoor di… - Dome689 : Europei indoor di atletica, Larissa Iapichino d’argento nel salto in lungo. Ed è nuovo record italiano… - GiovCarosielli : RT @Eurosport_IT: ?????? Larissa Iapichino semplicemente incredibile: argento europeo e nuovo record italiano indoor ???? #EuropeiIndoor | #Ia… -

La storia della giovane toscana figlia d'arte che ha conquistato un clamoroso argento nel salto in lungoISTANBUL (TURCHIA) " Altra giornata trionfale per gli azzurri dell'atletica leggera agli Europei indoor di Istanbul, che si sono chiusi questa sera. Hanno conquistato l'argento sianel salto in lungo, con tanto di nuovo record italiano indoor (6,97), che le ragazze italiane della staffetta 4×400. Anche per Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Anna Polinari ed ...Savona. Era il meeting di atletica leggera di Savona del 2020 quando, allora diciottenne, fece registrare nella pedana della "Fontanassa" " con un 6.80 " il record nazionale outdoor juniores femminile nel salto in lungo.

LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: Larissa Iapichino balza a 6,97 e manca l’oro per 3 cm! Argento alla 4×400 donne! OA Sport

Larissa Iapichino ha affrontato un paio di stagioni estremamente complicate. Il 20 febbraio 2021 volò a 6.91 metri ad Ancona, eguagliando il record italiano in sala di sua mamma Fiona May e siglando i ...Larissa Iapichino ha conquistato la medaglia d’argento nel salto in lungo agli Europei Indoor 2023 di atletica leggera ed è riuscita nella magia con un balzo tecnicamente notevole, che conferisce un u ...