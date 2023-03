Larissa Iapichino | coraggio | perseveranza e pazienza Migliora mamma Fiona May | papà Gianni geniale | tra medaglie e futuro

(Di domenica 5 marzo 2023)ha affrontato un paio di stagioni estremamente complicate. Il 20 febbraio 2021 volò a 6.91 metri ad Ancona, eguagliando il record italiano in sala di suaMay e siglando il nuovo record del mondo under 20. Sembrava l’inizio dell’esplosione agonistica di una grande promessa, figlia d’arte e già capace di esaltarsi ad appena 18 anni. Poche settimane dopo fu quinta agli Europei Indoor: alla prima uscita internazionale tra le grandi, dopo aver trionfato agli Europei Under 20 nel 2019, non andò oltre 6.59 metri, una misura che non le rendeva giustizia. Successivamente decise di lasciare il suo storico allenatoreCecconi e di affidarsi a suo. Un saltoso alla vigilia delle ...

ISTANBUL (TURCHIA) " Altra giornata trionfale per gli azzurri dell'atletica leggera agli Europei indoor di Istanbul, che si sono chiusi questa sera. Hanno conquistato l'argento sianel salto in lungo, con tanto di nuovo record italiano indoor (6,97), che le ragazze italiane della staffetta 4×400. Anche per Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Anna Polinari ed ...Savona. Era il meeting di atletica leggera di Savona del 2020 quando, allora diciottenne, fece registrare nella pedana della "Fontanassa" " con un 6.80 " il record nazionale outdoor juniores femminile nel salto in lungo.ISTANBUL (TURCHIA) - Altra giornata trionfale per gli azzurri dell'atletica leggera agli Europei indoor di Istanbul, che si sono chiusi questa sera. Hanno conquistato l'argento sianel salto in lungo, con tanto di nuovo record italiano indoor (6,97), che le ragazze italiane della staffetta 4 400. Anche per Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Anna Polinari ed ...

LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: Larissa Iapichino balza a 6,97 e manca l’oro per 3 cm! Argento alla 4×400 donne! OA Sport

Larissa Iapichino ha conquistato la medaglia d’argento nel salto in lungo agli Europei Indoor 2023 di atletica leggera ed è riuscita nella magia con un balzo tecnicamente notevole, che conferisce un u ...L'atleta toscana ha battuto il record italiano al coperto di salto in lungo con un volo di 6,97 metri all'ultima prestazione di gara ISTANBUL — Salto d'argento per Larissa Iapichino che agli Europei ...