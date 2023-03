Larissa Iapichino argento e primato italiano negli europei indoor di atletica Seconda anche la steffetta 4×400

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiaCapizzi : Pesantissimo ARGENTO di Larissa Iapichino nel lungo, la sua prima medaglia <da grande>. Due anni fa il 6.91 (eguagl… - ItaliaTeam_it : IL GIORNO DELLE RAGAZZE! Agli Europei indoor di atletica di Istanbul oggi brillano le azzurre, che conquistano due… - gippu1 : Agli Europei di Istanbul in 10 minuti Larissa Iapichino prima eguaglia e poi migliora il record italiano indoor di… - gg67gg : RT @LiaCapizzi: Pesantissimo ARGENTO di Larissa Iapichino nel lungo, la sua prima medaglia <da grande>. Due anni fa il 6.91 (eguagliando ma… - frances14372469 : RT @Eurosport_IT: ?????? Larissa Iapichino semplicemente incredibile: argento europeo e nuovo record italiano indoor ???? #EuropeiIndoor | #Ia… -

Si arricchisce il palmares dell'Italia agli Europei indoor.ha infatti vinto l'argento nel salto in lungo, perdendo l'oro (conquistato dalla britannica Jazmin Sawyers) solo per 3 cm. L'azzurra, con 6.97, ha migliorato il 6.91 che aveva ...Bene però con gli argenti anche Daria Derkach nel salto triplo, Marcell Jacobs nei 60 metri,nel salto in lungo e la 4 400 femminile. IL MEDAGLIERE: Norvegia 4 - 1 - 0 Olanda 3 - 3 -...L'azzurra saltato 6,97 metri, piazzandosi alle spalle della britannica ...

LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: Larissa Iapichino balza a 6,97 e manca l’oro per 3 cm! Argento alla 4×400 donne! OA Sport

Ancora una medaglia, la quinta, per l'Italia agli Europei di atletica indoor di Istanbul. Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Anna Polinari ed Eleonora Marchiando hanno chiuso al secondo… Leggi ...Larissa Iapichino ha conquistato la medaglia d’argento nel salto in lungo agli Europei Indoor 2023 di atletica leggera ed è riuscita nella magia con un balzo tecnicamente notevole, che conferisce un u ...