Lanciata sull’Ucraina la superbomba russa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 5 marzo 2023) I russi, per la prima volta dall’inizio del conflitto in Ucraina, hanno usato una nuovaguidata del peso di 1,5 tonnellate progettata per colpire obiettivi altamente protetti fino a una distanza di 40 chilometri grazie ai suoi 1.010 kg di esplosivo ad alto potenziale. Il potente ordigno russo è stato impiegato qualche settimana fa nella regione di Chernihiv, nel nord dell’Ucraina Secondo quanto riporta il sito Defense Express, che cita fonti anonime, si tratterebbe della bomba planante UPAB-1500B, mostrata per la prima volta in Russia nel 2019. Laè stata usata qualche settimana fa nella regione di Chernihiv, nel nord dell’Ucraina, ma non si conosce quale sia stato l’obiettivo. Lunga 5,05 metri con un diametro di 40cm, la bomba può essere sganciata fino a 15 chilometri di un’altitudine. Esplosioni sono state ...