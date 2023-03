L' alto mare non sarà più la terra di nessuno | trattato Onu per la protezione

(Di domenica 5 marzo 2023) Nasce ufficialmente ildell'per la creazione di aree protette del 30% di tutti gli oceani del mondo entro il 2030. L'accordo trovato nella sede dell'Onu a New York dopo anni di trattative. "La nave ha raggiunto la riva", ha annunciato il presidente della conferenza Rena Lee, tra gli applausi dei delegati. Pers'intendono le acque internazionali in cui tutti i paesi hanno il diritto di pescare, seguire rotte commerciali e fare ricerca.

Dopo anni di negoziati le Nazioni Unite hanno finalmente raggiunto l’accordo per proteggere gli oceani, in particolare a difesa dell’Alto Mare ...Raggiunto all'Onu un accordo sul Trattato per la protezione degli Oceani (e del cosiddetto Alto mare), un ambiente che copre quasi la metà del pianeta. L’Alto ...