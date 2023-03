L’alfabeto dei Pink Floyd (Di domenica 5 marzo 2023) Cinquant’anni fa, il primo marzo 1973, usciva in Inghilterra The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, il disco «concept» più complesso (e artigianale!) della storia che ha marcato L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 5 marzo 2023) Cinquant’anni fa, il primo marzo 1973, usciva in Inghilterra The Dark Side of the Moon dei, il disco «concept» più complesso (e artigianale!) della storia che ha marcato L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucaDeNapoli : Ancora una cosa. Dopo la presa del potere in Cina, Mao iniziò la semplificazione dei caratteri, che, come nell'esem… - alice18067777 : Inizia l'alfabeto dei plan #BahrainGP - cippy1967 : @marco_veracini @fdragoni E niente, non ci arrivano, e dire che la frase è chiara e compiuta.. SE è davvero il prog… - GBussacchetti : l’Egitto aveva un alto livello di civiltà prima dei greci dei Romani. La Siria, l’Anatolia l’Egitto, erano le font… - DaLoVe1974 : @Mauriello_R l'unica cosa che posso valutare... che alfabeto meraviglioso dal punto di vista grafico! Ho un debole… -