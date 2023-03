Lagarde Bce | “Rialzo dei tassi di 50 punti” E monito ai governi | “Non agganciare le pensioni all’inflazione” Mutui da rinegoziare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marcozanni86 : #Lagarde continua a prendere in giro i cittadini, gridando al lupo al lupo quando il lupo sta da un'altra parte (ve… - Agenzia_Ansa : 'E' molto probabile che aumenteremo i tassi di interesse di 50 punti base' nella riunione del 16 marzo. Lo afferma… - sole24ore : Bce, Lagarde: «Probabile» rialzo di 50 punti a marzo. Alle banche: rinegoziate mutui - dianacaggiano : @Lagarde: #BCE alzerà tassi di 50 punti a marzo, poi valuteremo dice. Borse positive, certo la finanza internazione… - dianacaggiano : #BCE, madame @Lagarde continua ad affondare i cittadini #Europa 'I tassi saliranno. Le banche rinegozino i mutui' -

La presidente dellaChristine, in un'intervista a media spagnoli, giudica "molto, molto probabile" la nuova stretta e non si sbilancia sul quando Francoforte allenterà la presa (il ...Così il presidente della Banca centrale europea, Christine, in un'intervista al gruppo ... Come Presidente delladevo concentrarmi sul processo decisionale, che deve tenere conto dei dati. ...La presidente dellaChristine, in un'intervista a media spagnoli, giudica 'molto, molto probabile' la nuova stretta e non si sbilancia sul quando Francoforte allenterà la presa (il ...

Quand'è il prossimo aumento dei tassi. Bce, cosa ha deciso Lagarde Il Tempo

E' molto probabile che la Bce aumenterà i tassi di interesse di 50 punti base nella riunione del 16 marzo. Lo afferma la presidente dell'Eurotower Christine Lagarde in un'intervista al gruppo editoria ...A marzo è in arrivo un nuovo aumento dei tassi di 50 punti base: lo ha confermato direttamente Christine Lagarde, numero uno della Bce. Il mercato stima un aumento fino al 4% dei tassi entro la fine ...