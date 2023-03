La zona rossa in Lombardia che non voleva nessuno, il rimpallo intercettato tra il governo e la Regione: «Più si annuncia, più si scappa» (Di domenica 5 marzo 2023) Con l’apertura dell’inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione della pandemia nel 2020 stanno tornando a galla alcuni errori fatti dai politici in carica allora. Tra le carte processuali c’è un documento in allegato in cui ci sono diversi nomi dei protagonisti attualmente accusati. Si tratta di un audio, pubblicato dal Corriere. Risale al pomeriggio del 3 marzo 2020 durante una riunione alla Regione Lombardia a Milano tra l’allora ministro della Salute Roberto Speranza, il governatore Attilio Fontana e il suo assessore Giulio Gallera, il direttore generale della Sanità Luigi Cajazzo e gli epidemiologi Vittorio De Micheli e Danilo Cereda. Quel giorno il Comitato tecnico scientifico scrisse che Alzano e Nembro «hanno fatto registrare ciascuno oltre 20 casi, con molta probabilità ascrivibili a un’unica catena di trasmissione. Ne risulta, pertanto, ... Leggi su open.online (Di domenica 5 marzo 2023) Con l’apertura dell’inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione della pandemia nel 2020 stanno tornando a galla alcuni errori fatti dai politici in carica allora. Tra le carte processuali c’è un documento in allegato in cui ci sono diversi nomi dei protagonisti attualmente accusati. Si tratta di un audio, pubblicato dal Corriere. Risale al pomeriggio del 3 marzo 2020 durante una riunione allaa Milano tra l’allora ministro della Salute Roberto Speranza, il governatore Attilio Fontana e il suo assessore Giulio Gallera, il direttore generale della Sanità Luigi Cajazzo e gli epidemiologi Vittorio De Micheli e Danilo Cereda. Quel giorno il Comitato tecnico scientifico scrisse che Alzano e Nembro «hanno fatto registrare ciascuno oltre 20 casi, con molta probabilità ascrivibili a un’unica catena di trasmissione. Ne risulta, pertanto, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sebmes : La scoperta del decreto con la firma di Speranza (ma senza quella, decisiva, di Conte) che avrebbe chiuso la zona r… - pfmajorino : Inchiesta Covid, Lamorgese smentisce Fontana: «Poteva creare la zona rossa a Bergamo» - fattoquotidiano : Dagli atti dell’inchiesta della Procura di Bergamo è emerso che una parte della politica lombarda sottobanco, in pi… - infoitinterno : La zona rossa in Lombardia che non voleva nessuno, il rimpallo intercettato tra il governo e la Regione: «Più si an… - aliko_1982 : @mamo75r @LaVeritaWeb @franborgonovo Perché per loro la mancata zona rossa in val Seriana è solo un pretesto in più… -