(Di domenica 5 marzo 2023) La notorietà suinetwork può trasformarsi in un vero e proprio incubo. È il caso di Alisha Griffanti, una star di TikTok che vanta milioni di visualizzazioni. La...

... ma il divario culturale del non più giovane Mario con la giovanesi fa sentire, l'amicizia che lo lega al suo nuovo compagno di avventure non sipoi così profonda, e ciò che prima ......che permettono di dire addio un fenomeno che si verifica più frequentemente in inverno e che... sono scientificamente provatiannuncia l'arrivo del terzo figlio, ma gli utenti notano ......le ha salvato la vita Il video virale su TikTok Ilcolombiano documenta sulla piattaforma social la sua 'relazione' considerata dagli utenti 'assurda, fuori da ogni logica' eogni ...

La tiktoker rivela: «Il sesso mi fa schifo». E i social si scatenano con insulti choc (anche dalle donne) leggo.it

Aurora Cavallo, alias Cooker Girl, è stata tra le prime food influencer a sbarcare su TikTok, il social network cinese che le ha permesso di raggiungere più di un milione di follower. Un grembiule ros ...Il noto TikToker Michele Rosiniello, noto sul web come “Naspi”, è improvvisamente morto all’età di appena 39 anni.