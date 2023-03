La striscia di Bruno Vespa va… Fuortes per l’Ad

(Di domenica 5 marzo 2023) I numeri sono argomenti testardi per il fatto stesso di essere oggettivi. Ma parlando di televisione pubblica è importante che, oltre ai risultati, siano noti anche i costi di un dato programma. Ecco perché i Cinque minuti dial momento si possono considerare un successo a metà. L’amministratore delegato della Railoda. E ne nasconde il nuovo compenso per laserale Perché se è vero, come ha rimarcato più e più volte nel corso del consiglio di amministrazione di venerdì a Viale Mazzini Carlo, che laserale del programma dista collezionando risultati positivi, è altrettanto vero che nella riunione di venerdì, dopo le richieste avanzate dal consigliere dei dipendenti Rai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paolobesazza : @Pietro_Otto Ma va..Bruno.., aveva ragione da vendere.. Chissà se lo inviterà ancora alla sua striscia quotidiana d… - andreamastro83 : RT @GianniCuperIoPD: Ho visto il nuovo programma di Bruno Vespa: una striscia di 5 minuti dopo il tg della sera. L’ospite era Piantedosi. A… - AlessandraSzago : RT @GianniCuperIoPD: Ho visto il nuovo programma di Bruno Vespa: una striscia di 5 minuti dopo il tg della sera. L’ospite era Piantedosi. A… - Gio_Donatini : RT @GianniCuperIoPD: Ho visto il nuovo programma di Bruno Vespa: una striscia di 5 minuti dopo il tg della sera. L’ospite era Piantedosi. A… - Che22peace71 : RT @GianniCuperIoPD: Ho visto il nuovo programma di Bruno Vespa: una striscia di 5 minuti dopo il tg della sera. L’ospite era Piantedosi. A… -

Due giorni fa, padre Georg, intervistato daVespa nella suaserale, aveva rotto il silenzio annunciando che il Papa gli avrebbe comunicato il suo destino a giorni. Quel giorno è ...... diretta su NOW e Sky Go Telecronaca: Daniele Barone Bordocampo ed interviste:Palermo ... diretta su NOW e Sky Go Telecronaca: Luca Boschetto Altoatesini con unadi 8 risultati utili. ...IT 20:40 -LA NOTIZIA - LA VOCE DELL'INTRANSIGENZA 21:20 - C'E' POSTA PER TE Italia 1 18:...45 - Paddock Live GP Bahrain (Qualifiche) Differita 23:15 -Barbieri - 4 Hotel Umbria 00:30 - ...

La striscia di Bruno Vespa va... Fuortes per l'Ad LA NOTIZIA

L'amministratore delegato della Rai Fuortes loda Bruno Vespa. E ne nasconde il nuovo compenso per la striscia serale.L'analisi degli ascolti della prima settimana dei Cinque minuti di Bruno Vespa e come impatta il nuovo programma sui Soliti ignoti nell'access di Rai1 ...